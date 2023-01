Video | Joven succionado por el mar fue hallado por su propia familia; el rescate se hizo viral

Una familia de Cayo Hueso, Florida logró evitar una tragedia luego de apersonarse del problema por el que estaba pasando uno de sus integrantes. Dylan Gartenmayer, de 22 años desapareció durante varias horas cuando se encontraba pescando con arpón mientras que otros amigos lo vigilaban desde un bote.

El joven fue succionado por la fuerte corriente del golfo, afortunadamente él y su familia son reconocidos buceadores y pescadores por lo que pudo manejar la situación. Pero tras poder salir a flote quedó a la deriva, ya que tras dos minutos de estar luchando contra la corriente, el joven perdió toda referencia de sus acompañantes.

Pero eran dos las preocupaciones de Dylan, la primera era que faltaban pocas horas para el anochecer, situación que complicaría su supervivencia y rescate, la segunda era que se encontraba cargado de carnada de pescar, esto sin duda atraería a los tiburones que suelen hacer presencia en la zona.

Mientras tanto su familia en tierra recibían la angustiante noticia, Dylan había desaparecido en las profundidades del mar desde hacía más de una hora.

“Y a partir de ese momento, me invadió este sentimiento, así como así, y no podía respirar. No podía hablar”, contó Tabitha, la madre de Dylan a NBC 6.

Sin esperar a que las autoridades emprendieran la búsqueda, la familia tomó su bote y se dirigió a la última ubicación en donde los amigos reportaron que el joven estaba nadando antes de perderle el rastro.

La angustia invadía al grupo de búsqueda, ya que se sabe lo complejo que es buscar a una persona en alta mar, es como buscar una aguja en un pajar. Pero ellos contaron con suerte, justo antes de que cayera la noche, divisaron a una persona flotando en la superficie a casi dos kilómetros del lugar donde se encontraba buceando.

Los gritos de alegría confirmaron la buena noticia, Dylan se encontraba con vida, inmediatamente lo sacaron de las aguas y lo llevaron hacia un lugar seguro.

El video del encuentro se hizo viral en TikTok allí se puede evidenciar la reacción de sus familiares al verlo vivo sobre la superficie. La familia del joven califica el hecho como un milagro.

Guardia Costera de Estados Unidos detuvo un bote que transportaba a 396 inmigrantes

La Guardia Costera de EE. UU. detuvo un bote que transportaba a 396 inmigrantes haitianos cerca de las Bahamas, en uno de los mayores incidentes de contrabando de personas en la región, aseguraron oficiales de las Bahamas.

Los migrantes fueron detenidos cerca de la remota isla de Cay Sal, ubicada entre Florida y Cuba, dijeron funcionarios de inmigración en las Bahamas en un comunicado el pasado domingo. Además, afirmaron que los migrantes serán procesados en la isla bahameña de Inagua y luego serán repatriados.

No hubo más detalles disponibles de inmediato. Una portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que no tenía información sobre el incidente.

Muchos viajan a las Bahamas y otras islas cercanas con la esperanza de llegar finalmente a Florida. - Foto: USCGSoutheast/Twitter/ @USCGSoutheast

Miles de haitianos huyen de un repunte de la violencia de las pandillas y de la profundización de la inestabilidad política en un país que actualmente no tiene instituciones elegidas democráticamente.

Muchos viajan a las Bahamas y otras islas cercanas con la esperanza de llegar finalmente a Florida. Los viajes son, a menudo, mortales, con migrantes que se amontonan en embarcaciones improvisadas que se han hundido en los últimos meses.

Cabe resaltar que el éxodo se produce cuando la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció recientemente que comenzaría a rechazar a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en la frontera de Texas que llegan ilegalmente.

La administración ahora ofrece libertad condicional humanitaria para 30 mil personas al mes de esos países si obtienen un patrocinador financiero, solicitan en línea y pagan su pasaje aéreo.