"Nuestra supervivencia depende del estado de la biodiversidad": Ana M. Hernández

- En su más reciente informe, la Ipbes advirtió sobre la masiva extinción de especies que se podría generar a mediano plazo, así como la declinación sin precedentes que viene experimentando la naturaleza. ¿Aún es posible revertir ese proceso y qué se debería hacer para evitarlo? AMH: Hay pérdidas particulares de especies y ecosistemas que son muy difíciles de revertir, si no imposible. Sin embrago, a nivel general creo que sí es posible revertir la curva de pérdida de biodiversidad y tornar positivas las trayectorias de cambio. Esto exige un cambio radical en la forma en que el hombre vive de y convive con el entorno natural, incluyendo dejar de sobreexplotar las especies, disminuir enormemente la contaminación, aplicar cada vez más tecnologías limpias, cambiar las realidades de producción y consumo para establecer patrones más inteligentes y sostenibles; reducir la generación de desechos, tener hábitos alimentarios más saludables y, preferiblemente, basados en biodiversidad local, entre otros.

- El informe también destaca la importancia de los pueblos indígenas en la conservación de los territorios. Sin embargo, muchas de estas comunidades se encuentran hoy amenazadas por diferentes factores. ¿Por qué los gobernantes deben propender por su salvaguarda? AMH: Primero por un respeto primordial a los pobladores originarios de estos territorios. Segundo porque la protección de la vida es una obligación, no es un asunto optativo o que se dé preferencialmente a un grupo humano sobre otro. Tercero, porque los conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales, en una experiencia acumulada de cientos o miles de años, tienen asociada una sabiduría que entrelaza un entendimiento profundo de la naturaleza en su forma material y su trascendencia para la espiritualidad , esa conexión vital que los “occidentales” hemos perdido y tal vez, por la cual, hemos generado estas separaciones artificiales que nos desligan de reconocernos parte de la naturaleza para, con ceguera, poder explotarla a nuestro antojo.



Los pueblos indígenas son esenciales para la conservación de la biodiversidad, ya que tienen asociada una sabiduría que entrelaza el cnocimiento de la naturaleza con la espiritualidad. Foto: Esteban Vega/Semana.

- En este aspecto, ¿qué papel juega la gobernanza y cuál es su importancia en la protección de la biodiversidad?



AMH: Una buena gobernanza, eficaz en guiar las acciones de los gobernantes hacia la comunidad para solucionar problemas y generar bienestar, claramente debe incluir herramientas de conservación y uso sostenible de biodiversidad y servicios ecosistémicos, por lo tanto, es indispensable. Una gobernanza que no incluye aspectos ambientales y específicamente asociados a la biodiversidad y servicios ecosistémicos, no es responsable con los gobernados ni con los territorios donde se ejerce.

- ¿El informe Ipbes ha sido aplicado en Colombia?



AMH: En general diría que se ha considerado, discutido y tenido en cuenta en ciertos sectores de Colombia, pero no un solo informe, nosotros tenemos varios productos que han sido utilizados en discusiones nacionales. Lo he visto en varios frentes, no solo en la evaluación nacional sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos que se está llevando a cabo, sino en la aplicación de la metodología y marco conceptual para entregar insumos científicos a la Sentencia T-445 de 2016; en el uso de nuestra metodología para correr modelos y escenarios en el desarrollo de indicadores de biodiversidad a nivel nacional y regional, en acciones basadas en nuestros reportes de polinizadores y restauración, entre otros.

Creo firmemente que Colombia, desde diferentes niveles de toma de decisiones, sí están utilizando los diferentes resultados de la plataforma.

- ¿Cuál cree usted que es el mensaje que le está enviando la naturaleza al mundo con el coronavirus?



AMH: Creo que estamos sufriendo un efecto rebote. Recibimos según damos. No es cuestión de castigos o advertencias apocalípticas. Se trata de entender que hacemos parte de la naturaleza y que en las interacciones que tenemos con la vida silvestre (y ella con nosotros) hay un impacto.

Hemos tenido diversidad de enfermedades zoonóticas y tendremos más. Creo que el mensaje de este coronavirus, más que de la naturaleza viene de nosotros mismos: una enfermedad local se convirtió en epidemia y luego en pandemia porque todavía, en tantos miles de años de historia humana (o quizás porque es un resultado de la modernidad), no hemos aprendido a ser responsables de nuestra propia salud. Antes del covid-19 no importaba tener tos, estornudo o fiebre, pero debíamos o nos exigían ir a trabajar o estudiar, nos automedicábamos, no éramos conscientes que nuestro actuar generaba contagios en otros y habían medidas mínimas de bioseguridad. Espero que ahora esta lección haya sido aprendida. De todas maneras, es un asunto de prioridades humanas.