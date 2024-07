Acuerdo nacional petrista, constituyente petrista

Sin embargo, después de ser nombrado ministro, Cristo manifestó algo distinto al país y, aunque intentó justificar su cuestionada actitud en un conocido medio radial diciendo: “No cambié de parecer, he seguido con lo mismo. La constituyente obligada no puede ser, no voy a traicionar mis principios. Lo que era inviable es una constituyente impuesta, eso era lo que no se podía”.