Arrancó con Cristo la campaña petrista del 26

No entiendo la bulla alrededor de la constituyente. Qué más dará esa u otra maniobra de distracción. Ya lo vimos en Chile. Se la pasaron hablando, reuniendo al supuesto pueblo en asambleas mamertas y votando por una nueva carta magna que terminó en nada, derrotada.

Es decir, la madre de todas las tomaduras de pelo. El petrismo y sus advenedizos santistas montan el andamiaje de la tramoya y los siguientes lo desmontan. Porque si no hacen trampas, desviándose por atajos, y si los opositores se ponen las pilas y empiezan a actuar de manera inteligente, será difícil que los pésimos presidente y ministros que ahora mandan, repitan. Aunque no imposible.

En todas las encuestas, el actual inquilino del Palacio de Nariño –que hasta se permite falsear la historia del lugar donde reside para dárselas de pobre abrumado por los lujos del entorno– conserva su 30 por ciento de seguidores. Esa cifra solo la tiene Álvaro Uribe, que ni se presenta ni es traspasable. Y recuerden que Petro solía tener un porcentaje de rechazo altísimo, dato que no impidió su victoria.

Recomiendo el libro Rehenes de la mafia, escrito al alimón entre el periodista Édgar Torres y el exfiscal Armando Sarmiento. No encontrarán una coma inventada, todo es real. Y adivinen qué escudero figura en el elenco principal, en el bando del desvergonzado presidente de entonces. Ni más ni menos que el flamante ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Es incombustible, un corcho que siempre escapa del sumidero y flota campante. Otro paso atrás del Gobierno del cambio.

El sinuoso Santos sabrá qué negoció con Petro, en qué turbias maniobras andan. Lo único evidente es que no se les puede creer porque se la pasan haciendo lo que juraban que jamás harían. El expresidente va a lo suyo, aunque no conozcamos esta vez qué persigue. Lo seguro es que le vale cinco que el país camine hacia el despeñadero.

Sería ridículo venderse para que la semana entrante Petro clame en la ONU que la pazSantos era buena, pero la extrema derecha de Duque la hizo trizas. Ambos saben que Duque es un moderado de centroderecha, al que su partido criticaba por pusilánime y por no sacar a los santistas como a perros, y que hizo lo que estaba en su mano para poner en marcha los programas que Juan Manuel Santos dejó desfinanciados, mal ejecutados, peor planeados y desorganizados.

Porque la Constitución actual incluye todos los derechos que merece un ser humano, así en este país sean papel mojado en muchos casos. Pero los problemas no se arreglan con más artículos y más discusiones bizantinas.

Además de que Petro no conseguirá su objetivo de arrebatar territorios a Antioquia para debilitarla al máximo porque no soporta que los paisas no lo veneren. Nunca tendrá el respaldo necesario. Lo mismo pasará con otras regiones que pretenda trocear.