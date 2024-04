Cacería presidencial

No obstante, dicha fama le trajo grandes enemigos que buscan hacerlo caer y consecuentemente destruir a su partido político, el cual representa una fuerza que podría quitarle a la izquierda su poder en las elecciones del 2026. Por otra parte, al sujeto en cuestión se le acusaría de: delitos de soborno en la actuación penal, en concurso homogéneo y sucesivo y fraude procesal, en concurso homogéneo y sucesivo, por los hechos jurídicamente relevantes en los cuales, Uribe, determinó al abogado Diego Cadena para que entregara dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaren a la verdad o callar sobre ciertas actuaciones penales, que ciertamente tuvieron su génesis en una “cacería” por parte de Iván Cepeda y otros sujetos para manchar el nombre del gran colombiano.

De esta forma, es importante precisar que Álvaro Uribe, asistirá a una audiencia acusatoria, la cual, según la ley 906 de 2004, es la etapa del procedimiento penal en el que la Fiscalía delimita definitivamente los cargos por los que responderá el acusado cuando se dicte sentencia condenatoria. En esta audiencia realmente la defensa tiene poco margen de actuación. Sin embargo, es posible elevar una nulidad por prueba ilícita, estipulada en el artículo 455 de la ley antes mencionada, ya que según indica Uribe y su defensa, muchas de las pruebas recolectadas, como fueron las interceptaciones dolosas al teléfono del indiciado, no se realizaron con los protocolos establecidos, por lo cual se viola el derecho al debido proceso y resulta ser una prueba ilícita.

Ahora bien, es importante recordar que en el año 2020 se tomó una estrategia similar y se interpuso una acción de tutela referente al cambio de régimen legal tras la renuncia de Uribe al Senado, la cual fundaba sus bases en la violación al debido proceso, y a la misma constitución, la cual no dio frutos tras el fallo de la sentencia de unificación SU-388 de 2021, que negó el aparo de estos derechos fundamentales. De esta forma, en caso de que no se acepten las nulidades, se pasaría a la audiencia preparatoria, la cual consiste en presentar el material probatorio para que sea decretado por el juez. En ese sentido, se podría solicitar la exclusión de las pruebas que fundamentan la acusación. No obstante, Álvaro Uribe puede “ganar” el caso debido al término de prescripción del presunto delito que este cometió, el cual resulta el medio más favorable, de los anteriormente mencionados.