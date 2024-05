Camino a la indignidad

No obstante, se ha dicho que el presidente en modo alguno puede ser procesado por el CNE en razón de que goza de fuero judicial. Esta afirmación es correcta, tratándose de su destitución por indignidad; establecerla es competencia exclusiva del Senado, si la Cámara decide acusarlo, luego de examinar el dictamen que le entregue la Comisión de Acusación. Lo es también que su responsabilidad penal, por actos realizados en el ejercicio del cargo, se determina en la Corte Suprema de Justicia.

Solo para estas dos modalidades de responsabilidad opera el fuero. No opera este, por ejemplo, si lo demandan por no pagar un préstamo o por delitos cometidos en la esfera de su vida privada.

Por lo tanto, si el CNE concluye que hubo excesos de gasto en la campaña, puede imponer al presidente las sanciones atrás mencionadas, las cuales podrían ser cuestionadas ante el Consejo de Estado. Así las cosas, no tienen razón los investigadores designados en la Comisión de Acusación para pedir al CNE que le remita el expediente contra el presidente. Su competencia solo entra a operar cuando aquel culmine su tarea. Es lo que pronostico que va a pasar. Habrá ruido.

En el evento de un juicio político, una pregunta crucial será esta: ¿bastaría la demostración de que los topes fueron violados para que el presidente pierda el cargo, o se requiere, además, demostrar que su conducta fue intencional o culposa? Hay razones para pensar lo primero: (i) la Constitución, reformada en 2009, no hace referencia a ese elemento subjetivo; (ii) la norma vigente fue expedida para cerrar el camino a los argumentos “fue a mis espaldas” o “me acabo de enterar”; (iii) otro de los móviles del ajuste normativo fue “reducir las disparidades de recursos entre los partidos, movimientos o grupos, favoreciendo con ello la igualdad electoral” (sentencia C- 1152 de 2005). Esas diferencias son consecuencia de un resultado aritmético, no necesariamente de una acción deliberada.