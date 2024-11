Comandos conjuntos o la teoría del cangrejo

Casi dos décadas han trascurrido desde que las diferentes fuerzas que conforman ese gran aparato llamado fuerzas militares comenzaron a marchar con el mismo paso y compás, no necesariamente por el hecho de iniciar sus movimientos ceremoniales con el mismo pie, sino porque se comenzaba una época en que el éxito o fracaso de uno era el de todos, se integraban la inteligencia y las capacidades para lograr el cumplimiento de la misión y —en ese entendido— ya no importaba el color del uniforme, pues todos, de una u otra manera, contribuían con el resultado obtenido.

Las ruedas de prensa dejaron de ser de manera particular para una fuerza, pues allí, parados frente a los colombianos, todos los comandantes de fuerza presentaban con honor, o con dolor, los balances del trabajo realizado como un solo equipo; muchos comenzaron a reconocer que las fuerzas militares eran la mejor selección Colombia y las encuestas así lo demostraban.

A partir del año 2003, con la creación de la Fuerza de Tarea Omega, la historia de la seguridad de los colombianos comenzaba a escribirse de una manera diferente. Las operaciones conjuntas permitieron asestar los más fuertes golpes a los grupos armados, los obligaron a buscar refugio fuera de nuestras fronteras y, de una u otra manera, fue determinante para llevar a las Farc a la mesa de negociación, así el mejor acuerdo posible al final no lo fuera.

Hoy, una firma cierra el capítulo de esa “conjuntez” operacional, no solo de la historia militar, sino de la historia de la nación, pues el Ministerio de Defensa, mediante resolución 4760 del 01 de noviembre de 2024, avala la disposición 040 emitida por el señor almirante comandante general de las fuerzas militares, mediante la cual “modifica” los comandos conjuntos y suprime, además de las fuerzas de tarea, a los comandos específicos, unidades que llevan el mayor peso operacional contra los diferentes grupos armados ilegales.

Lo anterior implica que se desactiven cinco comandos conjuntos, cinco fuerzas de tarea y tres comandos específicos, entre ellos el del departamento del Cauca, el cual hoy se encuentra comprometida con la recuperación del cañón del Micay, y que dentro de esa intención, hace muy poco desarrolló la Operación Perseo. Les confieso que con esa resolución, percibí algo así como un déjà vu , pues sentí lo mismo cuando se comenzaron a desactivar brigadas móviles, batallones de contraguerrillas y estructuras de la inteligencia militar, una vez se firmaron los acuerdos de La Habana, solo que en esta oportunidad en un proceso inverso, pues aún no se firma ninguno con los actores que están sentados en las diferentes mesas de negociación.

Los colombianos esperamos de corazón que esta decisión no sea una ofrenda del gobierno, como una medida desesperada para mantener los diálogos con la intención de evitar que la paz total de Petro se convierta en un fracaso total.

En estas dos décadas de organización conjunta, mucho se había aprendido y mucho se había avanzado, sin llegar al nivel esperado, pues aún persiste algo del celo institucional y especialmente muchos intereses de orden político, que no le conviene que las fuerzas militares alcancen el punto óptimo de integración, tanto en lo logístico como en lo operacional. Pero pese a los contradictores, los comandos conjuntos permitían al comandante militar disponer de los elementos de tierra, mar y aire para desarrollar operaciones de manera autónoma, con las unidades asignadas de acuerdo con la jurisdicción; en este escenario, el mayor afectado, si se puede interpretar así, era el comandante de fuerza, quien estaba relegado a lo logístico y administrativo, pues el mando real estaba en cabeza del comandante general de las fuerzas militares. El terminar con la “conjuntez”, hay quienes dicen que esta decisión es una manera elegante de devolverles a los comandantes de fuerza el mando de sus tropas y la responsabilidad operacional, para que el comandante general se dedique a otros aspectos más “estratégicos”, como quien dice, bajarle la presión a la tapa.

De manera particular, el Ejército no estaría en la capacidad de realizar una operación de gran envergadura de manera autónoma, pues un gran porcentaje de sus medios aéreos, para el transporte de personal, están en tierra y muchos de los medios terrestres presentan limitaciones operacionales, ambos por falta de mantenimiento; faltaría ver cómo están los sistemas de armas en depósito que presentan fecha de vencimiento y otros que obligan a mantenimientos de las casas matrices, lo que no se ha hecho, precisamente, por falta de presupuesto. El concepto conjunto permitía una mejor integración de la logística militar, con lo que se apalancaba las deficiencias de una fuerza, con las capacidades de las otras.