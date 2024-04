Con el agua al cuello

Este era el modelo de democracia que los padres fundadores en los Estados Unidos tuvieron en frente cuando diseñaron la Carta de 1787. Como no querían parecerse a la monarquía británica, decidieron que tanto el parlamento como el presidente fueran elegidos por el voto popular. Por consiguiente, la representación del pueblo está, desde su origen, escindida. Tal es la simiente de los conflictos que pueden surgir si las mayorías parlamentarias y el gobierno tienen visiones antagónicas. Los países de América Latina siguieron este modelo cuando se independizaron de España y Portugal en el siglo XIX.

En los regímenes presidencialistas no existe solución expresa para esos conflictos entre los poderes legislativo y ejecutivo; estos se resolverán en los comicios siguientes que están definidos en un cronograma inflexible. Sin embargo, en ciertas circunstancias el presidente puede ser cesado en sus funciones. Lo explicaré para nuestra actual coyuntura y régimen constitucional.

1. Incapacidad física. El Senado goza de la facultad de decretar la vacancia de la presidencia por “la incapacidad física permanente” de quien ejerce el cargo. Los rumores sobre patologías severas padecidas por el presidente nunca se han concretado. Y si ha padecido enfermedades, es evidente que no lo han incapacitado por lapsos dilatados.

2. Comisión de delitos. Nadie goza de inmunidad frente a la ley penal; cuestión distinta es que algunos funcionarios gocen de fuero para ser juzgados por autoridades diferentes a las ordinarias. Sin embargo, cabe preguntarse si las reiteradas afirmaciones del presidente sobre la necesidad de un proceso constituyente, convocada por fuera de los mecanismos previstos en la Constitución, configuran el delito de rebelión. La respuesta es no, salvo que sus intenciones fueren acompañadas del “empleo de las armas”, circunstancia que no se ha presentado y que considero remota. No tiene con quien.