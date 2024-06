Constituyente a las malas

El primero de los caminos supone que el convocar una asamblea nacional constituyente surge de la necesidad de suscribir un nuevo acuerdo nacional, dado que el actual no se encuentre acorde a la realidad de nuestro país. Por supuesto, no es el caso; lo que sí queda claro es que se pretende utilizar este mecanismo para imponer reformas de un gobierno desacertado, inoperante e inepto. Sobre el trámite conviene destacar, en principio, que la iniciativa es exclusiva del Congreso de la República, no existe opción jurídica por más creatividad hermenéutica que apliquen los “asesores” del presidente que una autoridad distinta convoque al pueblo sobre el particular el artículo 228 de la Ley 5 de 1992 es explícito.