Corrupción de altura

La Contraloría consideró que era válido pagar la comisión del 3 por ciento del negocio, pues no se trataba de una negociación del resorte directo de la Policía, y que no había lugar a cuestionar por qué no se había comprado la aeronave ecuatoriana, porque “no comparten ni condiciones técnicas, ni de adquisición, toda vez que las condiciones de tiempo, modo y lugar de cada una y su negociación difieren significativamente entre ellas”.

No hace ninguna mención de la segunda aeronave ATR 42-500 que no se pudo recibir por su estado de corrosión. De otro lado, la Contraloría concluye que considerar que las empresas que vendieron las aeronaves no tenían la experiencia es una “valoración subjetiva” y no había argumentos técnicos.