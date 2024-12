Deconstrucción del Estado

Hay personas en cargos públicos que manifiestan su adicción a la marihuana, como es el caso de la congresista petrista Susana Gómez (conocida como Susana Boreal), quien reconoce consumirla diariamente; ahora ataca a los padres de familia por hacer que sus hijos vayan a estudiar al colegio. Esta Representante es una vergüenza para el país y sin duda es el peor de los ejemplos para los niños y los jóvenes que sienten respeto por los miembros del Poder Legislativo. El Congreso debería tomar cartas en el asunto y expulsar a este nefasto personaje por no ser digno del cargo que representa.

Pero el caso de Armando Benedetti supera cualquier cinismo; parece que conoce secretos inconfesables del gobierno y por ello ahora lo trajeron al regazo de ‘los progres’ para tenerlo cerca a la Presidencia. Sin duda todo el mundo tiene derecho a rehabilitarse y a buscar su camino recto dentro de la sociedad, pero el país merece respeto por parte del jefe de gobierno. Los cargos más destacados del gobierno deben ser ocupados por personas dignas, capacitadas, honestas, que sean un ejemplo para la sociedad y no aquellas que son señaladas por conductas indecorosas o repudiables, como las que aparecen en la palestra cada día.

Lo malo siempre será malo, así los zurdos traten de hacerlo aparecer como bueno; la corrupción y la mentira no pueden ser parte del diario trajinar de algunos miembros del gobierno. El mal ejemplo y los privilegios para los delincuentes solo causan resentimiento en una sociedad que ansía progreso y desarrollo. La deconstrucción de la autoridad, del estado, de las instituciones e inclusive de la Fuerza Pública solo generan anarquía. El derecho a la protesta no puede confundirse con el vandalismo y la destrucción; la impunidad ante el delito solo conlleva odio y violencia.

La seguridad es un valor democrático y un derecho de los ciudadanos; esta debe ser una política de estado y no solo de gobierno, recordando que sin seguridad no habrá paz. Duele terriblemente la muerte de civiles, soldados y policías, así como la pérdida de control territorial. Colombia necesita más soldados y policías para restablecer la seguridad y el orden y no más gestores de paz cubiertos de impunidad.