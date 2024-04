Defendamos la democracia este 21 de abril

Además, presenciamos como país una crisis explícita en el sistema de salud, orquestada por el mismo gobierno. Asimismo, vemos cómo cada día los grupos terroristas se fortalecen y crean nuevos frentes. Incluso, estamos enfrentando una crisis energética y de racionamiento de agua. Y, no menos importante, una ejecución presupuestal que deja mucho que desear, aunque en este último caso uno no sabe si mejor alegrarse porque no ejecuten. Estas no son simples coyunturas políticas; se trata de verdaderas emergencias nacionales que comprometen nuestro futuro y el de las próximas generaciones.