La propuesta ha destacado a nivel mundial porque no se limita a ser un proyecto económico o ambiental, sino que se trata de un proyecto cultural para toda Europa. Con un presupuesto de 750.000 millones de dólares, es una iniciativa denominada Next Generation EU, que abarca todo un plan en el cual el diseño se posiciona como una estrategia clave. No obstante, aún no pasa de propuesta.