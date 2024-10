La nueva frontera energética: cómo la IA, bitcoin y los reactores modulares están reescribiendo las reglas del poder

Desde 2020, el Nasdaq ha seguido de cerca el movimiento de Cheniere Energy, Inc. (LNG), siguiendo la tendencia más amplia del gas natural. Pero, como en cualquier mercado, la verdadera historia a menudo se encuentra en los outliers . Empresas como Cameco (CCJ), impulsadas por el resurgimiento del uranio, los semiconductores que surfean la ola de la transformación digital, y los gigantes de la IA que están remodelando industrias, han superado al Nasdaq. Sin embargo, incluso entre esos fuertes rendimientos, hay los mega ganadores—los que dejan atrás a los demás. Bitcoin, Tesla (TSLA), y NVIDIA (NVDA) se han disparado mucho más allá, capturando la imaginación y el capital de los inversores que vieron el futuro un poco antes que el resto.

Estamos al borde de la próxima revolución tecnológica, y en el centro de esta revolución está la transformación de nuestros modelos de producción. Las revoluciones industriales del pasado fueron definidas por innovaciones tecnológicas específicas: la máquina de vapor, la electricidad, la computación. Esta vez, los motores son más abstractos, pero sus implicaciones no son menos profundas. Tres fuerzas interconectadas están remodelando el futuro: la inteligencia artificial, los semiconductores, y la mercancía que habilita ambos: la electricidad.

El primer motor es el auge de la inteligencia artificial. Empresas como Microsoft, Google, Amazon y Meta están posicionándose a la vanguardia de este cambio. Están construyendo ecosistemas alrededor de algoritmos, creando nuevos mercados que antes no existían. Pero lo que es aún más importante es que la IA demanda un enorme poder de procesamiento. Entrenar modelos como ChatGPT requiere más que código: consume vastas cantidades de energía. Para ponerlo en perspectiva, entrenar un solo modelo de IA puede usar tanta electricidad como una pequeña ciudad. 1 GWh por día, el equivalente a 33,000 hogares en los EE. UU., es lo que se necesita para mantener ChatGPT en funcionamiento diariamente. La IA no es solo una tecnología abstracta; se está convirtiendo en el próximo gran consumidor de energía.

Esto nos lleva al segundo pilar: los semiconductores. Empresas como NVIDIA y Taiwan Semiconductor no solo están construyendo chips; están construyendo la infraestructura que impulsará la próxima ola de progreso humano. Sin ellos, la IA es imposible. El hambre por un procesamiento más rápido y eficiente ha convertido a los semiconductores en el nuevo petróleo. El control sobre estos recursos se ha convertido en una cuestión de seguridad económica, influencia geopolítica y dominio estratégico.

Sin embargo, los semiconductores, por muy potentes que sean, no son nada sin electricidad. Aquí es donde entra la tercera fuerza. La demanda de energía no solo está creciendo; está acelerándose exponencialmente. Los mineros de Bitcoin, por ejemplo, están entre las entidades más hambrientas de energía en el mundo. Empresas como BitFarms, Hive Blockchain y Riot Platforms consumen colectivamente más de 1 gigavatio (GW) de energía a nivel global. Están acudiendo en masa a regiones como Canadá, Paraguay y Argentina, no por la gente o los mercados, sino por una sola cosa: electricidad barata.