El contador de historias de San Bernardo del Viento

Para comprender el camino que lo llevó a convertirse en el referente que es hoy, hay que remontarse a su infancia. Creció en San Bernardo del Viento, un municipio costero de pescadores y agricultores, donde aprendió a leer y a escribir con un profesor que por la mañana era maestro y por la tarde era agricultor. A su padre, un inmigrante libanés, es a quien atribuye su amor por las letras. Me describió cómo lo recuerda, sentado en su pequeña tienda, en el pueblo, leyendo un diccionario página por página, como si fuera una novela, para aprender el idioma español. Ese diccionario es el primero de una colección de 125 ejemplares, que hoy Gossaín conserva en su biblioteca y que generosamente me invitó a conocer.

El talento sin disciplina es un desperdicio. “Parece una burla cruel de la naturaleza darle talento a quien no le da disciplina”, me dijo. Esta fue una de las frases que más me impactó de nuestra conversación. Sin duda, si a nuestros talentos sumamos esfuerzo y dedicación, aumentarán nuestras posibilidades de éxito, pero si, por el contrario, no trabajamos para potencializarlos, corremos el riesgo de desaprovecharlos.