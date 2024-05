El departamento del Cauca, en la vorágine

El departamento del Cauca ha sido tradicionalmente foco de muchas disputas y no necesariamente por razones de la tenencia de la tierra, lo que no es un tema menor, pues van en aumento los enfrentamientos entre las mismas comunidades indígenas, y estos contra los afro, contra los grandes cultivadores de caña y aun contra los poseedores de pequeñas fincas y parcelas. Este panorama no muestra una mejoría, pues en virtud de la restitución de tierras que nace en la ley de víctimas contempla únicamente a los campesinos afectados a partir del año de 1991 y deja por fuera a indígenas y afros quienes sus reclamos y lucha por la liberación de la madre tierra incluyen periodos originados desde la misma conquista.

El Cauca ha sido y es, el escenario casi natural de muchas organizaciones; unas desplazadas desde otras regiones que han encontrado refugio en esos territorios, otras nacidas allí y otras que se han posicionado a fuerza, todas con la indiferencia de las autoridades del estado, en connivencia con las autoridades indígenas y el silencio complaciente de la misma comunidad, sin entrar a detallar la presencia de los carteles mexicanos en la zona. Atreverse a describir lo que pasa en el Cauca, es en verdad una acción riesgosa, pues el hacerlo toca fibras muy sensible, pero hay que comenzar diciendo que la realidad nos muestra que la autoridad de los alcaldes, tiene un alcance muy limitado, que no va más allá del casco urbano y que se va diluyendo en la medida que la distancia a partir del despacho municipal aumenta, y la autoridad del gobernador en el departamento es casi nula, pues las autoridades indígenas son las que en principio controlan los territorios.

Esta realidad no debe sorprender a los colombianos, ya que estaba en mora de darse; tantos años de convivencia y tolerancia con estos grupos armados, está terminando en lo que se podría llamar un “efecto parasito”, parodiando la película coreana; pero aquí, en la vida real, es más peligroso pues el huésped empoderado, ha desplazado no solo la autoridad estatal, que poco o nada la ha ejercido, sino que sometió la autoridad del dueño de casa. Ahora son los delincuentes que controlan la entrada, la salida y son los dueños de un negocio que antes eran de las comunidades y las FARC solo cobraban el gramaje, primero durante la bonanza de la marihuana en los años 70 y 80, después con la coca hasta el día de hoy, cuando ya dueños totales del negocio. Esto es los cultivos, los laboratorios, la producción, las rutas y la comercialización de la droga.

Las Farc o disidencias, como las quieren llamar, tienen el control de los territorios en el Cauca y las cifras así lo indican. 374 asesinatos, 43 ataques explosivos, 214 hostigamientos, 25 desapariciones, 225 amenazas de muerte y 785 reclutamientos de menores, son la demostración del trabajo de consolidación de la organización, tal como lo ha venido haciendo a lo largo del territorio nacional durante muchos años. Aunque el mensaje de la carta no es el de rechazar la acción criminal y repudiar la presencia de los delincuentes en sus tierras, solo claman que no se metan con ellos, se destaca que las autoridades indígenas se han dado cuenta de que la motivación no es la toma del poder, no es el enfrentarse al estado, pues eso ya no les interesa.