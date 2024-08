El descalabro por omisión

Desafortunadamente, bajo la ley colombiana pocas veces se responde por los detrimentos de patrimonio público que se causan por omisión. El caso de ETB es una prueba de esto. La alcaldesa López, que tuvo la libertad de nombrar el presidente de la compañía y la mayoría de sus miembros de junta, dirá que fue el mercado, que su alianza con los sindicatos, que resultó en su compromiso de no enajenar la empresa, no fue responsable del descalabro financiero de Bogotá. La evidencia demuestra que no es así, que el patrimonio público representado en la ETB se diluyó por no tomar las decisiones adecuadas en los tiempos adecuados.