El eco de los Beatles resuena en el corazón de Bogotá

Los sorprendidos transeúntes y quienes lograron informarse de lo que ocurría, escucharon y entonaron las canciones más icónicas de la banda británica en plena carrera Séptima de la ciudad. Hey Jude, Come together, Don’t let me down, Let it be, Here comes the sun y All you need is love se cantaron a todo pulmón en la ciclovía bogotana. Una música que, según el periodista y escritor Manolo Bellón ―uno de los mayores expertos y seguidores de los Beatles en Colombia― también presente en el lugar, siempre será eterna. Manolo no solo acompañó generosamente el concierto y extendió la invitación a otros fanáticos de la música del cuarteto de Liverpool, sino que también compartió su conocimiento y pasión por el grupo con los asistentes a través de su libro The Beatles. La historia.