El Centro Democrático nació en 2013 con un objetivo existencial: ser el vehículo de transmisión de ideas del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Era un partido unipersonal que dependía de un hombre. En las elecciones legislativas de 2014 recibió más de 2 millones de votos y el candidato del partido casi gana las presidenciales. En 2018 obtuvo el mismo resultado en el Congreso, una señal de que su posición tenía un techo. A pesar de ganar la presidencia, no fue por su fuerte respaldo al No al acuerdo de paz. Triunfó porque el otro candidato se llamaba Gustavo Petro, el mamerto mayor.

Primero, sacó por enésima vez la propuesta de reducción del Congreso para pasar el coronavirus. Lo plantea como una medida inmediata. Ignora, o no destaca, que tal reforma debe pasar por el Congreso y la Corte Constitucional. En otras palabras, una medida populista que poco aporta hoy. Con el agravante de que cambia el saldo de curules de la Farc. Pasan de diez a cinco. Es un vil cambio del acuerdo de La Habana. En últimas, es lo que quiere el Centro Democrático: volver trizas la paz.

Sus iniciativas –todas– no pasan por el Congreso. Fue lamentable el caso de la JEP, en el que el Centro Democrático pasó agua. Obligó al Gobierno a apoyarlo, terminó perdiendo y dejó fuertemente herida a la administración Duque. Pero no aprendió, especialmente durante la pandemia.

Después de 20 meses, el Centro Democrático no tiene ruta definida, sino una cadena de propuestas inconclusas e inexplicables.

No fue su única jugada en contra del acuerdo. El representante Edwin Rodríguez dijo que “la propuesta es que parte de los recursos, que hoy son cerca de 8 billones de pesos destinados a cumplir los acuerdos de La Habana, vayan para cubrir y ayudar esta crisis de la covid-19. Necesitamos más ventiladores, más mercados, para poder ayudarles a todos los colombianos. Ojalá podamos utilizar esos recursos para que no se genere más desempleo y poder ayudar a miles de colombianos”. Fue respaldado de inmediato por el senador Carlos Felipe Mejía: “Desde el @CeDemocratico proponemos que recursos para la mal llamada ‘paz’ se inviertan en la crisis de la pandemia. Por ejemplo, es una VERGÜENZA que se sigan destinando recursos a la JEP, un tribunal a la medida del narcoterrorismo, garante de impunidad”, remató.

Nuevamente, otro ataque al acuerdo. No se cansan. No pueden dejar atrás su odio. Y no son políticos díscolos: representan la posición de Uribe Vélez. Para la JEP el mismo expresidente ha prometido su abolición.

César Eugenio Martínez, congresista del Centro Democrático, fue más lejos: pidió en plenaria de la Cámara que el Gobierno nacional cierre el Congreso.

El representante antioqueño criticó que se tuviera a los funcionarios de Gobierno “sentados ante un computador” presenciando las intervenciones de los representantes cuando “deberíamos tenerlos al frente haciendo los protocolos y los decretos”.