El peligroso doble rasero

La hostilidad y la malquerencia que en forma irresponsable e irreflexiva intenta avivar la izquierda en parte de la población, especialmente contra las fuerzas legítimas del estado y contra los gobiernos que no representan esta tendencia, solo traerán más polarización y resentimientos que no permitirán cerrar la herida que se ha podido causar en el sentimiento de muchos colombianos por culpa de acciones aberrantes cometidas por un número reducido de individuos de ingrata recordación.

Esta ‘guerra jurídica’ continúa, pero la impunidad y la injusticia son y serán la cuna de resentimientos y rencores. No hay unos bandidos de primera y otros de segunda, no puede haber delincuentes que estén sujetos al peso de la ley y otros que sean objeto de privilegios jurídicos, exaltaciones y hasta de beneficios económicos, no puede haber doble moral, no puede haber doble rasero, porque esto engendra más violencia y rabia entre quienes directa o indirectamente sientan afectados sus derechos y libertades.