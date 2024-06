El poder constituyente y las empresas

Petro ha dado un primer gran paso al introducir a la conversación empresarial el proyecto de una reforma constitucional. Veo que los líderes empresariales perciben esa iniciativa con alta improbabilidad por tres grandes razones: porque el Congreso no la aprobaría, porque una ruta alternativa al Congreso sería antijurídica, y porque creen que el gobierno no tiene el apoyo popular que requiere la colosal idea.

Entre tanto, el sector empresarial sigue anestesiado, sin ver el riesgo más allá de la reelección presidencial: el cambio del modelo económico. Me refiero a que muchos empresarios me han comentado que no han escuchado que Petro quiera cambiar el modelo económico, pero no advierten que todas las reformas propuestas por el gobierno apuntan a limitar o extinguir la participación del sector privado en el desarrollo económico, y que -ante el fracaso de algunas de esas reformas por vía legislativa- el gobierno ha tenido que conformarse con ajustes por decreto. ¿Creen las empresas que el gobierno va a desaprovechar la eventual discusión hacia una nueva Constitución para perennizar sus anheladas reformas?