Los graves y detestables hechos recientes generan la impresión que cuando se trata de opositores políticos, el veredicto del tribunal público de los bodegueros e influenciadores pagos con recursos públicos es, culpable. En tanto que, cuando toca a funcionarios gubernamentales se opta por el revictimizante silencio cómplice o del anuncio del inicio de “investigaciones exhaustivas”, se vocifera la narrativa de los hechos aislados y no vinculados políticamente al gobierno y, se procura, “darle manejo” mediático a la situación a fin de que no se vea afectada la reputación e imagen del gobierno del cambio. La desgracia representada en este tipo de inmunidad petrista, no es, sino, un free pass para darle rienda suelta a las reprobables aberraciones y perversiones de los funcionarios sin que se prevea ninguna consecuencia legal o política importante.