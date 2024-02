La dictadura del poder popular

Para entender lo que sucedió en Colombia el 08 de febrero de 2024, nos debemos remontar a los tiempos cuando el hoy presidente de “todos” los colombianos era el alcalde de la ciudad de Bogotá, entre los años 2012 y 2015. La propuesta de Gustavo Petro Urrego, ofreció en ese entonces, una muy amplia y ambiciosa propuesta social, la cual al final no se cumplió, pues se dedicó más a confrontar y a enfrentar a las fuerzas sociales y políticas que a administrar una ciudad que día a día se degradaba en todos sus indicadores. Es importante a la luz de los acontecimientos de este 8 de febrero, que durante su periodo como alcalde, en el año 2013, la Procuraduría General de la Republica, lo destituye de su cargo y lo inhabilita por un periodo de 15 años, por encontrar serias irregularidades en un contrato para el manejo de las basuras de la Capital.

Gustavo Francisco Petro Urrego a partir de su destitución esgrime una serie de mecanismos para defenderse y restablecer sus derechos políticos y civiles, siendo la más efectiva, la convocatoria de lo que él ha llamado el “poder popular” a la movilización. Para el efecto, acude a sus seguidores, la mayoría de las clases más vulnerables de la ciudad capital, con un importante refuerzo de representantes de las comunidades indígenas, los cuales marchan y se instalan por días en la emblemática plaza de Bolívar. Desde el balcón del Palacio Liévano, el destituido alcalde alentaba al respaldo popular en defensa de su cargo, lo que logra finalmente gracias al apoyo dado por la CIDH y el beneplácito del entonces Presidente Juan Manuel Santos, en un acuerdo de “yo te restituyo y tú me apoyas para la reelección”.

Gustavo Petro termina su periodo como alcalde con una aprobación del 32 %, pero pese a ello se lanza a la carrera por la presidencia de Colombia 2018-2022, usando las estrategias heredadas de la Bogotá Humana. Al finalizar la contienda Petro es derrotado por el candidato Iván Duque, pero lograba una curul en el Senado de la Republica gracias al recién aprobado estatuto de la oposición. Antes de posesionarse como tal, sentencio que regresaría a esa corporación pública no “a hacer lo mismo de hace cuatro años”, sino “a dirigir un pueblo que debe ser movilizado”. “Volvemos al Senado no a ver como se negocian los articulitos sino para recorrer las plazas públicas”.

Ya en el periodo Petro presidente 2022-2026, los escándalos de todo orden han estado empañando la gestión que se pudiera haber hecho durante estos casi 18 meses de gobierno, algunos de ellos con connotaciones penales, administrativas y disciplinarias. Se destacan los procesos en los cuales están comprometidos tanto familiares del mandatario, como miembros de su campaña y los cuales la fiscalía viene adelantando, dentro de un tenso ambiente de relaciones, escritos y pronunciamientos entre el Fiscal General y el Presidente, por lo que este último aduce no observar garantías en dichos procesos.

La coyuntura que lleva a los hechos vistos este 8 de febrero, se materializa en momentos en que el fiscal general de la nación finaliza el periodo para el cual ha sido nombrado, este 12 de febrero y pese a que la casa de Nariño hace unos meses envío la terna para elegir a su sucesora, la Corte Suprema de Justicia en una primera jornada de votación, el pasado 25 de enero, los magistrados en sala plena no lograron un consenso para elegirla y ninguna de las ternadas logro los 16 votos que se requerían para su elección por ello la segunda jornada de votación se fijó para esta fecha.

La no elección del fiscal, sumada a la suspensión por tres meses del Canciller Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría General de la Nación, por razones asociadas a las irregularidades en el proceso de los pasaportes, es interpretado convenientemente por Gustavo Petro, dentro de su permanente papel de “víctima” , como una “ruptura institucional” en un intento por materializar lo que él ha llamado un “golpe blando”, como forma de sacarlo del poder y no dejarlo terminar su periodo de gobierno, El mandatario de los colombianos en un abierto desafío a la corte convoca a una movilización nacional, según él, para defender la democracia, y en los términos de “Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular” invita a que el pueblo se manifieste, precisamente el día en que la Corte sesionará para votar nuevamente.