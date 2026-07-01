La hora de construir a Colombia

Los colombianos enfrentamos hoy un momento decisivo: conformarnos con administrar el presente o atrevernos a construir el futuro. Hoy el país se encuentra frente a una de esas oportunidades históricas.

El país inicia una nueva etapa llena de expectativas. Como ocurre con todo nuevo comienzo, los desafíos son grandes, pero también lo es la posibilidad de recuperar la confianza, fortalecer las instituciones y avanzar hacia un modelo de desarrollo más competitivo, innovador y equitativo.

Este puede ser el inicio de una época en la que Colombia piense con visión de largo plazo; una etapa en la que la planeación prevalezca sobre la improvisación, el conocimiento técnico acompañe las decisiones públicas y la infraestructura se entienda como un instrumento para cerrar brechas sociales, impulsar la productividad y generar bienestar.

Porque hablar del futuro de Colombia es, inevitablemente, hablar de ingeniería.

Durante décadas, el debate nacional se ha concentrado en sectores como la salud, la educación, el campo, la seguridad y la transición energética. Todas son prioridades legítimas. Sin embargo, pocas veces se reflexiona sobre aquello que hace posible su funcionamiento: la ingeniería.

Sin ingeniería no existen carreteras, hospitales, puertos, aeropuertos, sistemas de agua potable, redes eléctricas ni conectividad digital. Tampoco existirían la logística, la transformación tecnológica, la inteligencia artificial aplicada a la industria ni la infraestructura que hace posible el turismo, la producción y la competitividad.

En otras palabras, sin ingeniería no existe desarrollo.

La ingeniería no es únicamente concreto, acero o maquinaria. Es conocimiento aplicado para resolver problemas, ciencia convertida en soluciones, innovación, tecnología y capacidad de transformar ideas en realidades que mejoran la vida de las personas.

Colombia cuenta hoy con más de 600.000 ingenieros en todas las disciplinas. Este capital humano, respaldado por universidades, empresas y centros de investigación, representa una de las mayores fortalezas del país para impulsar su desarrollo económico, territorial y tecnológico.

A lo largo de su historia, la ingeniería ha demostrado capacidad para ejecutar obras complejas en América Latina: puentes, carreteras, túneles y soluciones en geotecnia, energía, infraestructura y transformación digital. El talento existe; lo que se requiere es una visión de país que lo potencie en desarrollo.

En ese sentido, considero que el nuevo Gobierno tiene que liderar un ejercicio que el país ha esperado durante años: realizar un gran inventario nacional de la infraestructura, un verdadero checklist del desarrollo de Colombia.

Necesitamos conocer con absoluta claridad cuál es el estado real de las obras públicas del país: qué proyectos permanecen suspendidos, cuáles quedaron inconclusos, cuáles enfrentan dificultades técnicas, financieras o jurídicas, cuáles pueden reactivarse, cuáles requieren ajustes en sus diseños, cuáles deben acelerarse por su impacto estratégico y cuáles, lamentablemente, deben cerrarse definitivamente para evitar que continúen consumiendo recursos públicos sin ofrecer beneficios a la ciudadanía. Este ejercicio debe ser técnico y orientado al futuro, no a la discusión del pasado. Necesita decisiones responsables y transparentes que permitan recuperar la capacidad de ejecución y devolver la confianza.

Cada obra inconclusa representa mucho más que un contrato sin terminar. Detrás de cada puente detenido existe una comunidad que continúa aislada; detrás de cada carretera paralizada hay productores que tardan más en sacar sus cosechas, empresarios que pierden competitividad y familias que ven limitadas sus oportunidades; detrás de cada hospital sin concluir existen miles de personas esperando atención oportuna; detrás de cada acueducto suspendido hay comunidades que siguen esperando acceso a un servicio básico que dignifica la vida.

Pero igual de importante será recuperar la cultura de la planeación.

Este propósito exige mucho más. Implica fortalecer la capacidad de planear, ejecutar y culminar las obras que el país necesita, así como asegurar que los recursos públicos se materialicen en resultados concretos y en beneficios tangibles para millones de personas.

Los países que hoy lideran el desarrollo mundial no improvisan. Han entendido que el progreso sostenido depende de una visión de largo plazo respaldada por políticas de Estado que trascienden los períodos de gobierno. Son naciones que estructuran bancos de proyectos, priorizan sus inversiones con criterios técnicos, planifican a largo plazo y garantizan la continuidad de las iniciativas estratégicas, independientemente de los cambios políticos. Esta es una de las principales lecciones que Colombia debe incorporar si aspira a competir en un entorno global cada vez más exigente.

Ha llegado el momento de volver a pensar en grande y construir una agenda nacional que responda a los desafíos del presente y del futuro. Colombia necesita una red férrea moderna que complemente el transporte por carretera, puertos capaces de consolidar al país como plataforma logística de América Latina, aeropuertos preparados para el crecimiento del comercio y el turismo internacional, sistemas multimodales de transporte y una conectividad digital de alta calidad que llegue a todos los municipios del país.

Esta visión debe complementarse con infraestructura resiliente al cambio climático, redes energéticas modernas y ecosistemas de innovación que impulsen la ciencia, la tecnología y la transformación digital. Al mismo tiempo, es necesario avanzar en la integración de territorios históricamente aislados como el Chocó, la Amazonía, la Orinoquía y amplias zonas del Pacífico colombiano, que aún esperan las oportunidades que solo una infraestructura moderna puede ofrecer.

El reto no consiste únicamente en construir más obras, sino en construir mejor: con planeación, transparencia, sostenibilidad, continuidad institucional y excelencia técnica. Cada inversión pública debe responder a una visión estratégica y traducirse en bienestar, competitividad y mejores oportunidades para todos los colombianos.

Necesitamos que el conocimiento técnico acompañe las decisiones estratégicas y que la ingeniería sea reconocida como un aliado fundamental para convertir los grandes propósitos nacionales en resultados concretos que transformen la vida de millones de ciudadanos.

Las grandes obras no tienen destinatarios individuales; tienen millones de beneficiarios. Un hospital salva vidas, un acueducto lleva bienestar, una carretera acerca oportunidades y una obra de infraestructura transforma el desarrollo de regiones enteras. Esa es la grandeza de la ingeniería: construir soluciones que permanecen durante generaciones y mejoran la vida de todo un país.

Estoy convencida de que este nuevo gobierno tiene la oportunidad de devolver al conocimiento técnico su papel estratégico en las decisiones nacionales y de reconocer que la ingeniería es un motor clave de la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible.

Este capital humano es una de las mayores fortalezas del país, con la capacidad de conectar territorios, fortalecer la infraestructura, impulsar la transición energética y la transformación digital, además de generar empleo y oportunidades para millones de colombianos.

Existe, además, un desafío que no podemos seguir postergando: lograr que las nuevas generaciones vuelvan a creer en la ingeniería. Un país que deja de formar ingenieros limita su capacidad de innovar, competir y construir futuro. Nuestros jóvenes necesitan encontrar en esta profesión un camino para investigar, emprender, desarrollar tecnología y liderar los grandes proyectos que transformarán el país durante las próximas décadas.

Esta reflexión no está dirigida únicamente al gobierno; es una invitación a toda la sociedad. Al sector público y privado, a la academia, a las universidades, a los gremios. El desarrollo de Colombia solo será posible si compartimos una visión de largo plazo en la que el conocimiento, la planeación y la capacidad técnica se conviertan en políticas permanentes de Estado.

Los ingenieros de Colombia estamos preparados para asumir ese compromiso, aportando nuestro conocimiento, experiencia y vocación de servicio al desarrollo del país.

Colombia tiene el potencial para convertirse en un referente de desarrollo, innovación e infraestructura en América Latina. Cuenta con el talento y la capacidad para lograrlo; lo que se requiere es una visión compartida que piense en grande, conecte las regiones, fortalezca la ingeniería y consolide el desarrollo como una verdadera política de Estado.

Ese debe ser el gran propósito de esta nueva etapa.