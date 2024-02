La paz sin método

Lo que no entendieron quienes lo asesoraron, o no quisieron ver, fue que las guerrillas, disidencias y grupos armados obedecen a otros tiempos y otros intereses. En primera instancia, el presidente no es un guerrillero; es parte del establecimiento. Desde hace cuatro décadas ha ocupado cargos públicos y está desconectado de las prioridades de estos grupos al margen de la ley.