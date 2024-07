Las casas Colombia

Lo que genera serios cuestionamientos es la dificultad para establecer los resultados de la puesta en funcionamiento de estas Casas Colombia y su eficiencia real para el país. Hoy en día, no conocemos resultados concretos que justifiquen las altas inversiones, las cuales no garantizan un retorno claro de la inversión, como ocurrió con la Casa Colombia en Davos. El gobierno del cambio nunca publicó informes detallados sobre los gastos y resultados obtenidos, lo cual permitiría determinar si esta inversión se justificó a corto, mediano y largo plazo. Estoy seguro de que la Casa Colombia en París durante los Juegos Olímpicos tendrá las mismas consecuencias.

Es sorprendente que muy pocos sabían de su existencia. Ambos procesos, tanto el de Davos como el de París, no fueron ni son prioridad nacional, aunque sí lo fueron para el gobierno, que intenta justificar lo injustificable. Por esta razón, este tipo de eventos internacionales no debería ser una prioridad cuando las inversiones cuantiosas podrían invertirse mejor para enfrentar los innumerables problemas internos que nos azotan, como la pobreza, la educación y la salud, entre muchos otros.

Lo que el gobierno del cambio tiene claro y bien definido es la situación actual de la ‘Casa Mayor Colombia’, es decir, nuestro país. No cabe duda de que no está funcionando bien, y esta problemática no se enmarca en ningún evento internacional. La democracia ha sido debilitada en los últimos dos años, desde que el presidente Gustavo Petro asumió el liderazgo, promoviendo una transformación que ha dividido a los colombianos. Más del 70 % de los ciudadanos no están de acuerdo ni apoyan la forma en que dirige el país.