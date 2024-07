Les falta voluntad

La Energía está demasiado cara porque en los momentos de alta inflación, con los embalses llenos de agua, los generadores y transmisores subieron los precios con fórmulas reguladas que los favorecieron y se crearon precios artificialmente altos. Este año, con el fenómeno de El Niño, aun cuando la mayoría de sus activos están depreciados, se volvieron a subir los precios por encima de la lógica económica. Subió cuando llovió, subió cuando no llovió. Lo vaticinamos. Se pudo evitar, pero no se hizo. El mercado energético, altamente regulado, no ofrece garantías hoy para el usuario.

Herramientas tiene el gobierno, pero no las usa. Increíblemente, el Ministerio de Minas no ha sido capaz de llenar las vacantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y por ende esta no tiene la capacidad de reglamentar eficazmente y a tiempo el mercado de energía. Esta entidad tiene la potestad de corregir muchas de las causas de la subida inclemente de precios. Podrían, por ejemplo, modificar la tarifa en el caribe, sacando componentes de infraestructura temporalmente de la tarifa y asumiéndolo desde el presupuesto nacional. De esa manera no tendrían que tramitar una ley para cumplir el cometido de reducir las tarifas en un monto similar al que se le sobre factura a los usuarios de la región. Además de las medidas urgentes, ya es hora de empezar a permitir más competencia e integración vertical del mercado.