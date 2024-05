Maestros: verdaderos conejillos de Indias

Sin embargo, no existe ninguna justificación técnica para que existan los demás regímenes especiales. Se convirtieron claramente en generadores de inequidad entre las poblaciones y, al final, terminaron afectando a sus afiliados. Esto sucedió porque al ser poblaciones limitadas no logran los números necesarios y suficientes para mancomunar los riesgos. En poblaciones pequeñas es más difícil que el aseguramiento tenga y alcance un equilibrio financiero. Si una compañía de seguros cubriera sólo dos personas y cada una paga un millón de pesos anual por su seguro, si una de ellas contrae una enfermedad que requiere un tratamiento que cuesta 300 millones, no habrá manera que ese asegurador no se quiebre. No obstante, si ese mismo seguro cubre un millón de personas, es más probable que se mantenga en equilibrio.