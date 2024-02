El pasado 27 de febrero, en el diario El País de España, cuatro profesores e investigadores universitarios sostienen que la mayoría para elegir fiscal general en Colombia es de 12 (mayoría absoluta) y no de 16 de votos (mayoría calificada de 2/3) de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Es cierto que el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia establece una mayoría calificada de 16 votos para la elección de fiscal general, entre otros. También es cierto que el Consejo de Estado anuló la elección de Viviane Morales, en circunstancias muy diferentes, por no haber obtenido la mayoría calificada, que los profesores no consideran precedente judicial en razón a que no analiza propiamente la situación que sostienen.