Memorias de urbanidad

En esa cotidianidad quedan plasmados en particular los medios de transporte y cómo de una forma no muy estructurada concurrían las personas por las calles y avenidas de la ciudad con cierto aire de caos en medio de esos transportes. Es muy común toparse con imágenes que registran tumultos de personas, así como personas atravesando anchas vías en cualquier punto y en cualquier dirección, que conversaban a mitad de la vía o copaban espacios por donde transitaban los tranvías, o en medio de coches tirados por caballos, de las bicicletas y de los entonces cada vez más comunes automóviles. Las intersecciones no contaban con una organización de turnos o semáforos para la movilidad; quien llevaba la vía se definía por generación espontánea. Igualmente pasaba con los cruces de los peatones o los puntos para recoger o dejar pasajeros.