¡Paro nacional ya!

Queda claro entonces que esta reforma es un desafío existencial para nuestra democracia. Y queda claro, lamentablemente, que de nada sirven las marchas si no se frenan las reformas en el congreso. Por eso es necesario enfocar toda esa fuerza ciudadana descomunal que se manifestó el domingo para presionar el hundimiento de la reforma en la cámara. Pero desafortunadamente las marchas no son suficientes, hay que ir a un paro cívico nacional. Será la última vez que tengan los empresarios la oportunidad de defender sus empresas (pero tienen que parar), los trabajadores, sus ingresos y los colombianos todos su futuro. Este paro debe ir dirigido a los representantes del Partido Conservador, Liberal, La U y los otros pequeños que votan por lo que les dan. Por su puesto también contra los del Pacto Histórico, pero esos no se mueven de su posición porque son esbirros ideologizados al servicio de Petro.