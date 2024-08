Peligrosa campaña de Putin para reclutar soldados colombianos

He tenido acceso a la propaganda que unos intermediarios colombianos están difundiendo y tan confiados deben estar de sus buenos oficios, que prometen a su interlocutor “putinesco” mandar “100 personas el primer mes y luego cada mes podemos enviar 400”.

Por mucho incauto que lograran engañar en nuestro país, encuentro imposible alcanzar esa cantidad, puesto que no hay tantos voluntarios dispuestos a participar en una guerra que ya supera los 130.000 uniformados muertos en los campos de batalla.

No consulté la información de la campaña de reclutamiento con la embajada rusa en Bogotá porque cualquier funcionario designado por el exespía soviético carece de toda credibilidad. Aunque quisiera, no podría decir la verdad si fuese incómoda para su líder por el peligro de terminar en una prisión siberiana o muerto. Y, en caso de seguir las consignas del Kremlin, me encontraría ante un vulgar cómplice de la dictadura, un papagayo de las turbias órdenes del zar.