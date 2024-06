“Petro amenaza los ahorros de los colombianos, quiere usarlos de caja menor”: Vicky Dávila

En un nuevo video, la directora de SEMANA, Vicky Dávila, lanza una advertencia sobre lo que está pasando en Colombia. “Solo tenemos un país. Los colombianos no tenemos más a dónde ir. Lo tenemos que reconstruir. Tenemos que recuperar la esperanza y generar confianza...Este no es el país de los cacaos o de los banqueros, de los politiqueros, de la prensa sumisa... por la conveniencia de unos cuantos, no podemos perder lo poco que tenemos”, asegura.