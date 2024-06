“No soy opositora, soy periodista, tengo la convicción de que a través del ejercicio periodístico puedo hacer patria”: Vicky Dávila

“No podemos sucumbir ante el terrorismo político del Gobierno Petro, no podemos perder la libertad, no podemos perder la democracia, tenemos que resistir”, dijo la directora de SEMANA , Vicky Dávila, en la Convención de Asobancaria, donde al final recibió un sonoro aplauso que se prolongó por minutos.

Dávila habló frente a empresarios, banqueros, inversionistas, congresistas, funcionarios y dirigentes gremiales. Allí destacó la importancia de la empresa privada y llamó a recuperar la confianza en los inversionistas. “No más estigmatización al empresario, no más señalamientos y persecución, no más ese discurso de extrema izquierda que quiere ponerlos contra la pared y quebrarlos para que todos seamos iguales, eso sí, no en derechos y obligaciones, sino en pobreza”, sostuvo la directora de SEMANA.