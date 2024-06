Corte Constitucional le salió al paso a la idea de convocar una constituyente a través del acuerdo de paz con las Farc

A lo que el presidente de la Corte Constitucional volvió a insistir en que “toda intención de modificar tanto la parte orgánica o dogmática de la Constitución siempre debe hacerse por la vía de la Constitución, es decir, si se quiere cambiar el período presidencial, si se quiere hablar de reelección, todo eso se puede proponer porque no tiene iniciativa legislativa, pero cómo tiene que hacerse por las vías que la Constitución ha dispuesto para eso, todo eso está resuelto en la Constitución”.

Hace pocos días, el jefe de Estado desde la Casa de Nariño le volvió a abrir la posibilidad a la reelección de su gobierno del llamado cambio, y hasta sostuvo, en medio de un encuentro con representantes diplomáticos residentes en Colombia, que no ha rechazado la posibilidad de que a fruto se dé a través de una Constituyente.

Ellos sí se reeligieron, los que me critican se reeligieron, yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse, tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz, para poder hacer la paz hoy”, indicó el mandatario.