Petro y fiscal, no callen a Vicky Dávila

¿Nos sorprende esta actitud de los líderes del “cambio”? Claro que no. Al final, todos sabemos que este Gobierno resultó ser, de lejos, el más oscuro, corrupto y maquiavélico.

Esta estrategia solo tiene un propósito: silenciar a Vicky. El presidente Petro inventó una nueva patente de corso para deslegitimar y tachar de ilegales y espurias las investigaciones que tanto lo asustan y que demuestran que su Gobierno está lleno, no de resultados, sino de escándalos. Jamás un Gobierno había arrastrado con tanta enjundia la ética pública y la altura de los cargos.

Durante el gobierno de Petro, revista SEMANA ha sufrido ataques sistemáticos. Por ejemplo, el 29 de septiembre de 2023, la minga indígena se tomó las instalaciones de la revista, y, el propio presidente no ha tenido recato alguno para llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas que no le gustan y que lo cuestionan. Es inevitable pensar que en esa lista estamos las mujeres que, desde esta casa editorial, nos hemos opuesto con nuestras voces a los abusos del “cambio” y a los vaivenes y la falta de experiencia de Petro. Por supuesto, no podemos dejar de lado sus frases descalificadoras y machistas en contra de Vicky, a quien despectivamente se refiere como “la señora de siempre”.