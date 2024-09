En Colombia, estamos viviendo el episodio más grave de propaganda estatal en la historia reciente. No se trata de un mero ejercicio de divulgación de logros o propagación de información sobre buenas noticias que emanan de la administración; es un ejercicio dedicado y preciso para crear una serie de narrativas peligrosas que tienen como único objetivo que la izquierda radical que representa el presidente Gustavo Petro se mantenga en el poder. Grave.

La historia nos muestra la gravedad del uso desmedido de los medios de comunicación por parte del Estado. En Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro la emprendieron contra la prensa hasta que la destruyeron y la sustituyeron por medios del poderoso Gobierno, en el que no hay lugar para el debate, las denuncias o el disenso, y solo existe espacio para la cacofonía del mensaje gubernamental. Mataron la democracia.

Es conocido que el presidente Petro ha dicho en múltiples oportunidades que la comunicación y los medios son determinantes para conseguir y mantener el poder. Pero es importante recordarle que, más que el poder, lo realmente importante para los demócratas es la defensa y protección de la democracia. Todos tenemos el derecho de expresarnos y, lo más importante, de disentir. El aparato del Estado no debe ser usado para arrasar a aquellos que no están de acuerdo con el poderoso establecimiento. Gobernar es escuchar a todos, no solamente a los que aplauden o a los que avivan a sueldo. El presidente debe decidir si mantiene la propaganda para aferrarse al poder o ser un demócrata para permitir el debate y la democracia.