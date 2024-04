¿Quiénes pierden?

En la nueva ronda que impone el Gobierno para lograr ‘alguna’ reforma a la salud, las EPS que se sientan con el Gobierno aceptan entregar la plata a cambio de su supervivencia. El Gobierno se traga el sapo al mantenerlas vivas -cambiándoles el nombre- y todos quedan felices. Pareciese el penúltimo capítulo de la última temporada de una serie que llega a los dos años: Desafortunadamente, para todos los colombianos no será el último.

Todavía quedan por escribirse algunas líneas sobre quiénes serán los mayores perdedores de toda esta historia. Algo alcanzó a percibirse cuando el Ministerio de Salud insinuó y publicó su fallido tarifario de salud. Le correspondió retirarlo afanosamente ante la justificada reacción de los agentes del sistema de salud. El grave problema con el modelo de las EPS como gestoras es que se le entrega de tajo los recursos de la salud al Gobierno, pero también le traspasa el riesgo financiero con dimensiones -aún no calculadas-, pero que intuitivamente sabemos todos que será supremamente alto.

Por esa razón, hoy no existe mayor tiempo de espera para realizar exámenes de laboratorio, ni procedimientos médicos en Colombia. Sin lugar a duda, nuestro sistema de salud es uno de los más eficientes del mundo en la entrega de servicios. No obstante, no existe un ranking mundial que compare los sistemas en materia de tiempos de espera para los procedimientos médicos, solo hay estudios individuales, por países.