Recobramos la esperanza

El pasado domingo el país votó y decidió en las elecciones regionales. Queda claro que el centro y la derecha son los grandes ganadores de esta contienda electoral. Se marcó una clara tendencia en las diferentes capitales del país, especialmente en las más importantes con el triunfo de Alejandro Eder en Cali, Alex Char en Barranquilla, Fico Gutiérrez en Medellín y Carlos Fernando Galán en Bogotá. Los resultados de estos sufragios dejan un mensaje claro y contundente de parte de los ciudadanos para el presidente Petro y es que no están de acuerdo con su gobierno.

Estos resultados son el ejemplo perfecto de un descontento ciudadano a lo largo del país y de cómo el pueblo de bien que no acude a la violencia puede dejar un precedente importante por medio de las urnas. Es un castigo para el presidente y sus alfiles, quienes prometieron un cambio y lo único que le han ofrecido al país en un año de Gobierno son escándalos de magnitud nunca vista, una criminalidad desbordante en todos los rincones del país, humillación a la fuerza pública, encarecimiento de la vida, unas reformas que atentan contra la salud, pensión y educación de los colombianos. En pocas palabras, un caos total. El lema de este desgobierno debería ser “en vez de estar con ustedes estamos contra ustedes”.

Lo verdaderamente positivo es que los ciudadanos ya no creen en las propuestas ineficientes y mentirosas de esta administración y eso fue demostrado el pasado domingo. La inconformidad es tanta que hasta en Bogotá, ciudad que vota a la izquierda, ganó Carlos Fernando Galán del Nuevo Liberalismo y en segundo lugar quedó Juan Daniel Oviedo. Gustavo Bolívar del Pacto Histórico obtuvo el tercer lugar, dejando en evidencia que esa es la factura que le cobraron los ciudadanos por sus vínculos con la Primera Línea y por sus discursos de odio y de violencia. Han circulado varios memes en las redes sociales como: “le agradecemos a Petro por haber vuelto a Bogotá de derecha en un año de gobierno” y es cierto, los colombianos ya no quieren más polarización entre sus connacionales y es momento de que el gobierno le ponga fin a dichos discursos que solo conllevan más división. El pueblo habló y ahora el gobierno debe escucharlos y trabajar a favor de ellos, de lo contrario se les va a hacer muy difícil gobernar. Llegó el momento de pensar en el pueblo y no en sus beneficios propios.

Es el momento perfecto para que los nuevos mandatarios regionales de derecha y centro ejecuten una excelente gestión para así poder fortalecerse para las elecciones presidenciales del 2026. Estas elecciones regionales son un abrebocas a las elecciones del 2026 y todo parece indicar que si la derecha sigue el camino trazado hasta ahora podrían conseguir una victoria que marcaría una lucha clara por preservar la democracia en Colombia. No debemos bajar la guardia, ya que una vez más con el discurso del presidente tras los resultados del domingo queda una cosa clara y es que este gobierno no sabe aceptar su derrota ni busca enmendar sus errores. Se encargarán a través de las redes sociales y desde el mismo gobierno de inventar sucesos de sus contrincantes y como han demostrado en muchas oportunidades, no descansarán hasta lograrlo.

Como dije en el 2021: “ojo con el 2022″, hoy digo “ojo con el 2026″. Los ciudadanos y los nuevos dirigentes no deben bajar la guardia. Son tres años de lucha en la cual está de por medio resguardar la democracia.

Hoy los colombianos recobramos la esperanza y renacemos.

“Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil”, Abraham Lincoln.