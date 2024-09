Se derrumbó el petromodelo

La paz total no ha hecho más que masificar irresponsablemente el belisarismo que dejó al país atorado en las supuestas “causas objetivas de la violencia”, la justificación política y social de la violencia subversiva que ha incluso idealizado décadas de terrorismo salvaje, la violación de los derechos humanos y propiciado el retraso económico del campo y del país. La cultura dialogante con los criminales, convertida en religión sectaria, es fruto tanto de la combinación de las formas de lucha como de la cobardía y acomodo de nuestros gobernantes, llegando a su paroxismo con la paz de Santos, que sacrificó años de lucha eficaz contra las guerrillas y la legitimidad de décadas de defensa de nuestra democracia. En este frente, para superarlo, Petro no podía hacer más que entregar el país por anticipado con ceses y gestorías de paz a todas las organizaciones criminales, ya sin esperanza de Premio Nobel por ese concepto. Incluso, en la ilusión de desmotar la Fuerza Pública y amarrarla en las redes del activismo garantista e inhabilitante, Santos le dejó poco por hacer.

En lo social, a nuestros gobernantes se les apareció la virgen de una minibonanza de producción y precio del petróleo y escogieron la ruta de subsidios monetarios como alternativa para la lucha contra la pobreza. Los resultados no fueron malos, pero no son sostenibles. Empezando por el subsidio a la salud, que nunca debió exceder del 25 % de los usuarios y ya ronda por el 55 %, pasando por Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario (renta ciudadana) y subsidios a los combustibles y la energía eléctrica, todos ellos hoy resultan impagables y fueron, así se intente ocultarlo, competidores del empleo formal e ineficaces para generar empleabilidad y patrimonio a largo plazo. Aquí Petro llegó tarde a la repartición de regalos. Con cerca de 43 programas de subsidios de toda clase vigentes, sus antecesores no le dejaron nada más que inventar.