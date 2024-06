¿Se resolvió el enigma del “poder constituyente”?

Varias veces, en distintos espacios, se le preguntó al presidente si su constante llamado al “poder constituyente” era una referencia a cambiar la Constitución. En entrevista con el portal Cambio, Petro negó que tuviera intenciones de convocar una constituyente y respondió que a lo que se refería era al poder constituyente: “Lo que he dicho es qué significa que el pueblo se declare en poder constituyente. Esa es una actitud de la población, no un medio. La Constitución dice que el poder emana del pueblo. Hoy se extrañan de que un presidente convoque el poder constituyente, de que le diga al pueblo que decida, que adquiera las formas organizativas, la decisión y la voluntad para expresarse. Eso es democracia. Lo que el presidente de Colombia está pidiéndole al pueblo es que se apersone de la democracia”. Nadie entendió.

Mientras Petro insistía en que él no quería ni convocar una constituyente ni reelegirse y recomendaba libros de teoría constitucional para que todos entendieran a qué se refería con su poder constituyente, el excanciller Álvaro Leyva sorprendió con una teoría traída de los cabellos.

Según Leyva, en el acuerdo de paz que se firmó con las extintas Farc hay un compromiso del país de citar a una asamblea nacional constituyente. Y como Colombia no lo ha hecho, ha incumplido el acuerdo de paz con la Farc.

De nuevo, el presidente respondió a los rumores con otro enigmático trino. “Dejen de decir mentiras. Yo no voy a pedirle al Consejo de Seguridad que avale una constituyente colombiana. El poder constituyente es exclusivamente del pueblo colombiano, de nadie más. Vuelvan a sus estudios de colegio: la soberanía popular es la base de la soberanía de la nación”.

Ya ungido como nuevo rector de la Nacional, Leopoldo Múnera, rodeado de los estudiantes, anunció que tenían que buscar cómo iniciar un proceso de normalización académica, “pero también cómo echamos a andar el proceso constituyente propio de la Universidad Nacional”. Y concluyó: “El proceso constituyente no para”.

“Lo que se quiere hacer con la nueva designación del rector es una instrumentalización de la Universidad Nacional”, afirma el consejero Torres, quien dice que no tiene duda de que el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector tiene la clara intención de gestar un movimiento constituyente en la Universidad Nacional. “A mí no me cabe la menor duda de que la universidad se va a convertir en la punta de lanza para nombrar estos intereses políticos”. Y cuenta que durante el proceso de entrevistas, los representantes del Gobierno le preguntaron a Múnera si apoyaría una constituyente.