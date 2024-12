Si no es bonito, es Bonilla

No hace falta escándalo adicional para entender cuál es y siempre fue el plan del Gobierno Petro. Independientemente de su discurso social y su postura ante problemas ajenos al colombiano de a pie, que busca cómo comer y cómo darles a sus hijos un futuro mejor, su objetivo ha sido uno solo y ha sido claro: perpetuarse en persona propia o ajena en el poder.

De nada vale que desvíe la atención con cómo llevar el virus de la vida más allá de las estrellas, el cambio climático o la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás; hoy queda claro que sus preocupaciones son personales y no de grandes ideales. No valió el deterioro de la atención en salud de los colombianos, ni dejar sin financiación para educación a miles de estudiantes de estratos bajos, ni negarle una pensión digna a aquellos que no cumplen con 750 semanas de cotización, ni que las tarifas de gas natural se suban un 30 %; ninguno de estos temas tuvo peso suficiente para modificar su estrategia.