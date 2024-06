Sindicato de expresidentes

Si hay alguien con quien Petro no debería jugar una partida de ajedrez es con el expresidente Juan Manuel Santos. La movida de este último fue adelantarse a las pretensiones del presidente enviándole una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para explicarle al Consejo de Seguridad de ese organismo que en el acuerdo entre las Farc y su Gobierno no se incluye la figura de convocar a una asamblea nacional constituyente (ya veremos quién gana el pulso lobista en las Naciones Unidas entre Santos y Petro).

Ahora bien, buscar la bendición de la ONU para cambiar la constitución de Colombia basado en la búsqueda de la paz es una jugada astuta de Petro. Pero el presidente no parece entender que, en nombre de la paz, se han cometido muchos crímenes, secuestros y masacres, como el del holocausto del Palacio de Justicia, perpetrado por el M-19. Y en Latinoamérica, luchando por la “paz”, hemos sido testigos de los abusos de los dictadores ‘progres’ de todos los pelambres. Empezando, por supuesto, por Nicolás Maduro, que argumenta que debe ser reelegido porque sin él Venezuela no puede salir adelante; los Castro en Cuba y el dictadorzuelo de Nicaragua, Daniel Ortega.

Si el SintraExPreCo tiene futuro o no, sí es un ejemplo de lo que debería hacer el país de cara a las elecciones de 2026. Esto significa ponerse de acuerdo en que debe haber elecciones libres, transparentes y cuyo objetivo principal sea la defensa de la democracia. Al “progresismo” no le interesa la democracia, sino la burocracia, el presupuesto público y perpetuarse el poder por medio de una dictadura constitucional. Este antimodelo es garantía de que los pueblos no se autodeterminan, sino que están subordinados al partido de Gobierno, solo hay un dictador que se reelige en fraudulentas elecciones, no hay libertad de prensa, ni de opinión y, por supuesto, la clase media es inexistente. Solo tienen una clase social empobrecida que depende de las migajas que le sobran a la estructura que gobierna. Los “progresistas” no son ni de izquierda, ni demócratas, son fascistas.