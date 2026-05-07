La revista SEMANA, en su edición del 1.º de mayo, publicó la tercera encuesta presidencial de AtlasIntel, con un margen de error del 2 %, una muestra de 4.037 personas encuestadas vía web, más baja que la anterior, de 7.298 personas entrevistadas presencialmente en todo el país. Si votara alrededor de la mitad del censo electoral, se obtendrían cerca de 20,5 millones de votos, cifra que se tomará para visualizar los resultados de esta tercera encuesta.

Segunda vuelta: en segunda vuelta ganaría Paloma Valencia con 10.065.500 (49,1 %) a Iván Cepeda con 8.323.000 (40,6 %). En las otras hipótesis ganaría Abelardo De la Espriella con 47,8 % o Sergio Fajardo con 39,8 % a Iván Cepeda, que perdería con 42 y 37,9 %, respectivamente.

Primera Vuelta:

Candidato Enero Febrero Abril Iván Cepeda 26,5 % 31,4 % 38 % Abelardo de la Espriella 28 % 32,1 % 29.9 % Paloma Valencia 5,1 % 3,8 % 21,2 % Sergio Fajardo 9,4 % 7,6 % 4,2 %

En esta tercera encuesta, Iván Cepeda tendría 7.790.000 votos, De la Espriella 6.129.500 y, en tercer lugar, Paloma Valencia 4.346.000. En los meses anteriores, no se olvide que Paloma Valencia hacía parte de una consulta con otros candidatos, lo que explica los porcentajes más bajos de enero y febrero.

Otros candidatos: Claudia López 1,9 %, Roy Barreras 0,9 %, Luis Gilberto Murillo 0,7 %, Sondra Macollins 0,3 %, Mauricio Lizcano 0,2 %, Miguel Uribe Londoño 0,2 %, Gustavo Matamoros 0,2 %, Carlos Caicedo 0,1 %, Santiago Botero 0,1 % y voto en blanco 2 %.

Claudia López, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano y Carlos Caicedo sumarían a Cepeda en segunda vuelta un 3,8 %. De otro lado, Miguel Uribe, Gustavo Matamoros y Santiago Botero sumarían a la derecha un 0,5 %.

Paloma decide: entre el 38 % de Cepeda y el 29,9 % de De la Espriella, decidiría Paloma con 21,2 %.

Cambios respecto de las anteriores encuestas: Iván Cepeda se ha fortalecido con un crecimiento constante, aunque sin fuerza para ganar en primera vuelta. De la Espriella se ha debilitado levemente. Paloma Valencia resulta significativamente fortalecida después de ganar la consulta, mientras que Sergio Fajardo se está debilitando de manera importante.

Rechazo comparativo: entre los dos primeros ganadores de la encuesta, a la pregunta sobre cuál de ellos rechaza más como posible presidente, el 50,3 % rechaza a Cepeda y el 41,3 % a De la Espriella.

Confianza por área de gobierno: en casi todas las áreas, De la Espriella obtiene un mayor porcentaje que Cepeda. Por ejemplo: criminalidad, 51 % contra 37 %; infraestructura, 50 % contra 40 %; relaciones internacionales, 49 % contra 41 %.

En el caso de Paloma Valencia e Iván Cepeda, los porcentajes a favor de la primera son más altos y los del segundo más bajos. Por ejemplo: criminalidad, 55 % contra 35 %; infraestructura, 53 % contra 36 %; relaciones internacionales, 53 % contra 37 %.

Aprobación presidencial: en el caso del presidente Gustavo Petro, lo desaprueba el 55,4 % y lo aprueba el 38,6 %.

En resumen: Iván Cepeda sube de 31,4 % a 38 %, mientras De la Espriella baja de 32,1 % a 29,9 %. Paloma Valencia sube a 21,2 %. Estos dos últimos suman más del 51 %.

El rechazo a Cepeda es de 50,3 %, con lo cual quedaría con escasas posibilidades de ganar en segunda vuelta, como lo señala la misma encuesta. Asimismo, la confianza en una posible gestión presidencial se muestra entre las más bajas frente a Paloma Valencia y De la Espriella.

Si bien Iván Cepeda sube en la encuesta, su rechazo y baja confianza lo afectan mucho; no la tiene fácil, encabeza la encuesta, pero pierde las elecciones. En contraste, Paloma Valencia aparece como tercera, pero ganaría en segunda vuelta con más del 49 % y tendría una confianza en la gestión más alta que sus competidores.

Cita de la semana: “La revolución ha sido esencialmente una revolución de clase media, porque ella la ha dirigido, aunque la carne de cañón haya salido sobre todo del peonaje.” Pancho Villa y Zapata: águila y sol de la revolución mexicana, Víctor Alba (1994).