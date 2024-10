Un show repugnante

Salvatore Mancuso llegó a Montería en un vuelo comercial sobre las 2:30 p. m. del miércoles. Quienes estaban a esa hora en el aeropuerto Los Garzones no salían del asombro. Ver a uno de los más sanguinarios líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que sometió al departamento de Córdoba a una barbarie de sangre y terror, caminando como un ciudadano común, no parecía tener explicación, más cuando dentro de las condiciones para otorgar su libertad por parte de la Justicia Especial para la Paz estaba que no podía volver a las regiones donde había sembrado por décadas la muerte.