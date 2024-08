Una civilización amenazada

Sándor Márai, otro gran novelista, compatriota de Zweig y judío como él, padeció el mismo desarraigo e idéntico fin. Refiriéndose a la gran diáspora europea generada por las guerras de la pasada centuria, señaló: “Las más dignas de lástima para mí eran las personas que no tenían patria o, peor aún, las que, en lugar de una patria, tenían dos o tres y no sabían a cuál pertenecían”. Esto es lo que han vivido los venezolanos. Si Maduro permanece en el poder llegará a Colombia una segunda ola de personas que huyen de la opresión.

Sobre la instauración en Europa central del modelo soviético después de 1945, Márai dijo: “Ahora, cuando empieza a oscurecer sobre el precioso paisaje, que fue mi segundo país y cuyo nombre geográfico es Europa: cierro los ojos para ver mejor por un momento, y no quiero creer en esta despedida… No quiero creerlo, porque todavía escucho los votos de estadistas, políticos, escritores, sacerdotes, oradores… de que no ocurriría nunca más”. Abrumado por las mismas falsas verdades e insultos —que hoy son moneda corriente— afirmó: “...mientras viva y pueda hablar, quiero creer que el poder de la razón y de la solidaridad es más poderoso que el reino del terror de los instintos”. Esta dolida queja nos suena familiar.

En la búsqueda de eventos que definen la suerte de una civilización, podríamos remontarnos hasta el siglo I a. C. Cicerón, que ya antes había liderado la defensa de la República contra Catilina, se enfrenta a Marco Antonio, quien, de nuevo, la amenaza. Consciente de los riesgos que asume, pronuncia contra él en el Senado los discursos que conocemos como las “Filípicas”. En uno de ellos escribió: “Cuando era joven, defendí la República. Ahora que me he hecho viejo, no la abandonaré. Estoy dispuesto a dar mi vida, si con mi muerte se puede restablecer la libertad de esta ciudad”. Fue asesinado por orden de su adversario en el año 43 de esa centuria. La vieja República romana pronto sucumbió.