Una constituyente no es la solución

Colombia no se puede dejar engañar nuevamente por el discurso populista ni por la campaña mediática que promueve la cabeza del poder ejecutivo, tratando de convencer a la población y al mundo sobre los beneficios y bondades inexistentes con una posible asamblea constituyente. Esta no va a acabar con los grandes males que afectan a nuestro país. Al contrario, ha sido planeada para que, con visos de legalidad, se legisle libremente para atornillar a la izquierda en el poder, que les fue tan esquivo por muchos años.

El país en general ya ‘no le come cuentos’ al Gobierno y los únicos que se ven en las calles de Bogotá o Cali para apoyar las funestas propuestas de la izquierda son las comunidades indígenas, personas que son utilizadas con fines políticos, pues no tienen ni idea de por qué marchan ni se enteran que los movilizan para tratar de intimidar y amedrentar a la población con el empleo de la violencia, cuando el jefe de Gobierno amenaza públicamente al país porque no lo secundan en sus caprichos, fruto de la ideología política y no de una decisión de estadista que busca beneficiar a la comunidad.