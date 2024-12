Aunque la covid-19 registra, por ahora, una tasa de mortalidad mucho menor en comparación a epidemias como el ébola y el síndrome respiratorio de oriente Medio (MERS), el rango de contagio no para de ampliarse. A pesar de todas las medidas adoptadas por diversos gobiernos, gran parte de la población aún no es realmente consciente del impacto que esta nueva epidemia puede tener si no se cumplen las restricciones y recomendaciones.