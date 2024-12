No obstante, esta visión en Europa es otra historia. Uno de los estudios, realizados por KPMG y publicado bajo el nombre de " The European Champions Report 2020 ", reúne diversos datos y cifras sobre los clubes europeos más rentables del mundo que, de hecho, resalta lo rentable que resulta para estos equipos los derechos de transmisión.

Los derechos de trasmisión en el sector deportivo han adquirido, hoy día, una importancia vital dentro de la estructura financiera de diversos equipos de fútbol alrededor del mundo. En el país, la iniciativa despertó muchos años más tarde que en Europa. Hoy día todos los hinchas del fútbol nacional tenemos bastantes cuestionamientos sobre si vale la pena o no pagar por encuentros que solían ser gratuitos. Una gran parte de la demanda televisiva no ve valor agregado.

No obstante, el estudio reveló que los equipos de fútbol europeos siguen aumentando sus ingresos operativos por mayores ingresos por concepto de la transmisión de los encuentros deportivos. Es decir, los campeones están sacando bastante provecho del nuevo ciclo de distribución de la UEFA Champions League que se inició, precisamente, para la temporada 2018-2019.

En la edición del año anterior solo dos clubes de las ocho principales ligas de fútbol de Europa podían retener su título; sin embargo, en la nueva edición que recopila la temporada 2018-2019 se consolidaron seis campeones repitiendo ligas: Barcelona, Bayern München, Galatasaray, Juventus, Manchester City y el Paris Saint-Germain. No obstante, también sorprendió el AFC Ajax ganando la Eredivisie holandesa otra vez después de cuatro años, y el Benfica al ganar su quinto título portugués en seis años.

Pero profundizando en el tema de las cifras, el FC Barcelona se convirtió en el campeón con una cantidad magistral de 839,5 millones de euros en ingresos operativos totales. Y aunque rivales de su talla como el Real Madrid CF y el Manchester United FC no fueron incluidos dentro de este análisis, se estima que el Barcelona logró superar a ambos clubes. Por su parte, el Paris Saint-Germain obtuvo el segundo lugar con 636 millones de euros y el FC Bayern München el tercer puesto con 626 millones de euros.

Dentro de los conceptos comerciales, los clubes FC Barcelona, FC Bayern München y el Paris Saint-Germain FC tuvieron un desempeño sensacional. De hecho, solo estos tres clubes lograron recolectar más de 300 millones de euros solo por actividades comerciales. En sí, la fanaticada de estos clubes y su inversión en publicidad es incomparable, por lo que no es de extrañar que la parte comercial siga contribuyendo a su exponencial crecimiento.

De igual forma, todos los clubes lograron registrar ganancias después de impuestos, a excepción de la Juventus FC. En este las pérdidas aumentaron en 20,7 millones de euros, una consecuencia directa de los mayores costos de personal, especialmente por atraer a Cristiano Ronaldo al club. Algo que, por supuesto, se sabía que sería realmente costoso, pero que se recuperará en publicidad, taquillas y mercadeo del club.

En resumen, el valor promedio de los ocho campeones es de 745 millones de euros. Asimismo, el Barcelona y el Manchester City valen diez veces más que el Galatasaray. Y, si bien las tarifas de transferencia de los jugadores no dejan de aumentar, los valores del “dream team”, es decir, de los jugadores más valiosos entre los clubes, suma un total de 1.276 millones de euros. En ello, Kylian Mbappé lidera con 225 millones de euros, seguido de Neymar y Messi, con 185 millones de euros y 180 millones de euros, respectivamente.

Indiscutiblemente, no existe comparación. En realidad, los logros de cada campeón en Europa pudieron estimular un desempeño clave a nivel financiero. La tendencia de la transmisión de los encuentros es realmente llamativa en ese lado del mundo; infortunadamente, flujos de ingresos representativos por este concepto no se tienen en Colombia, aún dando la lucha por el canal premium deportivo. Este proceso en Europa lleva décadas con compromisos de inversión en jugadores, divisiones menores, tecnología, estadios, publicidad, cuidado y reconocimiento a los hinchas, torneos internacionales fuertes e infraestructura, arbitraje, así como una calidad plena en transmisión, comentaristas, periodistas y narradores, con lo cual hoy día, la gran mayoría de hinchas no comulgan.