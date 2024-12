De nosotros los pobres nadie se acuerda”, le dice un lustrabotas a Ricardo Ávila en una entrevista sobre el paro (El Tiempo, noviembre 30). Y no puede ser más cierto: de los 13 puntos que exigen los líderes del paro al Gobierno, no hay uno solo que tenga por objetivo mejorar la situación económica o la seguridad social de los pobres. La mayoría de las demandas buscan proteger los privilegios de unas minorías, como son los asalariados, los estudiantes universitarios y los maestros sindicalizados. Los mismos de siempre, apoyados ocasional y espontáneamente por las amas de casa de las clases medias y altas. Como acertadamente lo ha dicho Marc Hosfteter en La Silla Vacía: la batalla es entre dos élites, la “élite original” de empresarios, gremios y sus contrapartes dentro del Estado, y esta “élite solapada” que dice representar a los trabajadores.

De esta batalla no va a salir nada que mejore las condiciones de los pobres, no solo porque los pobres no están en la mira de nadie, sino porque la élite solapada está interesada apenas en proteger sus privilegios y acaso conseguir alguna nueva prebenda. Poner en cintura el poder de la élite original requeriría una visión y una capacidad organizativa que no existen en Colombia. Hacia allá apunta Petro, pero con un enfoque anacrónico y personalista que divide en vez de aglutinar y que no genera confianza.